Reaktivierung von Bahnstrecken in Niedersachsen und Bremen

Berlin: (hib/HAU) Zur Reaktivierung, dem Ausbau sowie dem Neubau von Schienenstrecken in Niedersachsen und Bremen hat die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage (20/10152) vorgelegt. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Streckenkilometer Bahnstrecke in Niedersachsen und Bremen seit 1994 stillgelegt worden sind, und wie viele Streckenkilometer seit dem gleichen Zeitpunkt neu an das Schienennetz angeschlossen worden sind. Gefragt wird auch, auf welchen Strecken Bemühungen der Länder, von Landkreisen oder Kommunen vorhanden sind, den Zugverkehr auf stillgelegten Strecken wieder aufzunehmen. Welche Wiederinbetriebnahmen die Bundesregierung befürwortet, interessiert die Unionsfraktion ebenfalls.