AfD fragt nach Messstationen des Deutschen Wetterdienstes

Berlin: (hib/HAU) Auf eine Pressemitteilung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom 29. Dezember 2023, wonach das Jahr 2023 in Deutschland „das wärmste seit Messbeginn 1881 war“, geht die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung (20/10166) ein. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, auf welche Messstationen im Jahr 1881 sich die Aussage bezieht. Gefragt wird außerdem, auf wie vielen Stationsstandorten jeweils die Angaben zum Temperaturmittel in der Referenzperiode 1961 bis 1990 sowie in der Vergleichsperiode 1991 bis 2020 beruhen.