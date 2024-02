Höhere Energieeffizienz bei Reifenherstellung wird gefördert

Berlin: (hib/EMU) Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben Projekte zur Steigerung der Energie- bzw. Ressourceneffizienz (EEW) bei Reifenherstellern mit insgesamt rund 2,9 Millionen Euro gefördert. Das geht aus einer Antwort (20/10078) auf eine Kleine Anfrage (20/9925) der AfD-Fraktion hervor.

Die Bundesregierung sei daran interessiert, dass Unternehmen der Automobilindustrie am Standort Deutschland in die Entwicklung und Produktion von umwelt- und klimafreundlichen Fahrzeugen sowie ihrer Komponenten und Teile investierten und dadurch Wertschöpfung und Arbeitsplätze sicherten heißt es in der Antwort. Dies gelte auch für die in der Reifenherstellung tätigen Unternehmen.

In Bezug auf eine Frage der AfD-Fraktion zu Importreifen antwortet die Bundesregierung, dass zur klimafreundlichen Herstellung von Importreifen aus Asien und Osteuropa im Vergleich zu Reifen aus deutscher Produktion keine Erkenntnisse vorlägen.