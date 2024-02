Barrierefreies Reisen in Nah- und Fernverkehrszügen

Berlin: (hib/HAU) Das barrierefreie Reisen in Nah- und Fernverkehrszügen thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10209). Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung unter anderem nach dem Anteil der barrierefreien Bahnhöfe an Nah- und Fernverkehrsstrecken. Gefragt wird auch, wie viele Fälle pro Jahr im Beschwerdemanagement der Deutschen Bahn AG (DB AG) erfasst und bearbeitet werden, die sich auf Probleme im Zusammenhang von Zugfahrten von Menschen mit Behinderungen und Schwerbehinderungen beziehen.