Zahl verhinderter Terroranschläge seit 2022 erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele terroristische Anschläge in den Jahren 2022 und 2023 sowie im laufenden Jahr bis zum 20. Januar in Deutschland verhindert werden konnten. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/10244) unter anderem danach, wie sich die terroristischen Personenpotenziale in den Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 entwickelt haben.