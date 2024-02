Wissenschaftliche Entwicklungsprojekte mit Mali

Berlin: (hib/NKI) In den vergangenen zehn Jahren hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung laut Bundesregierung den Austausch auf wissenschaftlicher und technologischer Ebene zwischen Deutschland und der Republik Mali im Rahmen von multilateralen Forschungsprojekten mit Beteiligung malischer Partnerinstitutionen in Höhe von rund 12,9 Millionen Euro unterstützt. Der Großteil der Mittel sei für Projekte in den Bereichen Energieforschung und Energietechnologien, Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft sowie Bioökonomie geflossen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10259) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10142).