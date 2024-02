Regierungsvertreter beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Berlin: (hib/NKI) Am diesjährigen Weltwirtschaftsforum vom 15. bis 19. Januar in Davos haben der Bundesregierung zufolge fünf ihrer Mitglieder teilgenommen. Dabei handelte es sich um den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), sowie den Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, Wolfgang Schmidt (SPD), wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/10262) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10144) hervorgeht. Danach reisten außerdem Staatssekretärin Jennifer Morgan vom Auswärtigen Amt sowie die Staatssekretäre Jörg Kukies vom Bundeskanzleramt und Heiko Thoms vom Bundesfinanzministerium zu dem Treffen in die Schweiz.