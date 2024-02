Auskunft zum Fahrplan Windenergie

Berlin: (hib/BAL) Die Bundesregierung erläutert in ihrer Antwort (20/10279) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10153) den Fahrplan zum Ausbau der Windenergie in Deutschland. Sie führt darin unter anderem aus, welche Personen beim Windkraftgipfel am 22. März und 23. Mai 2023 angemeldet waren. Am 6. November 2023 habe es ein Treffen der Länder-Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler gegeben.

Am 22. November 2023 habe ein abermaliges Branchengespräch im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) stattgefunden. An diesem nahmen der Antwort zufolge Vertreter des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), des Bundesverbands Windenergie (BWE) und des Wirtschaftsverbandes Windkraft sowie Projektentwickler und Hersteller von Windenergieanlagen teil.