Projekte zur Stärkung von Frauen in Albanien

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage (20/10255) zu Vorhaben im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Albanien gestellt, in denen es um die sozio-ökonomische Stärkung von Frauen in ländlichen Regionen geht. Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem erfahren, auf welche Weise bei der Projektdurchführung dem signifikanten Nebenziel des Vorhabens „Anpassung an den Klimawandel“ entsprochen wird.