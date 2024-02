Berlin: (hib/NKI) Die Lage der Tierheime in Deutschland ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/10272) der AfD-Fraktion. Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie viele Tierheime derzeit in Deutschland betrieben werden, wie viele und welche Tierarten zwischen 2012 bis 2023 vermittelt worden sind und wie viele Tiere in der Zeit in Tierheimen untergebracht worden sind.