Zuwendungen an in Deutschland tätige US-Stiftungen

Berlin: (hib/AHE) Über Zuwendungen des Auswärtigen Amtes an in Deutschland tätige US-amerikanische Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen gibt die Bundesregierung in der Antwort (20/10173) auf eine Kleine Anfrage (20/9906) der AfD-Fraktion Auskunft. Wie es darin unter anderem heißt, hat es seit 2022 Zuwendungen für die Organisationen Atlantic Council, Carnegie Endowment for International Peace, Aspen Institute, Germanic American Institute, German American Heritage Foundation of the USA, The Henry L. Stimson Center, Center for Strategic and International Studies und American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) gegeben.