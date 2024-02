Fotografenkosten bei der Weltklimakonferenz in Dubai

Berlin: (hib/AHE) Nach den Kosten der fotografischen Begleitung der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10270). Die Bundesregierung soll zudem angeben, warum eine schriftliche Einzelfrage des Abgeordneten Stephan Brandner am 27. Dezember 2023 bereits dahingehend beantwortet worden sei, „dass die erfragten Kosten nicht angegeben werden könnten, da die Abrechnungen noch nicht erfolgt seien, obwohl in der schriftlichen Einzelfrage darum gebeten wurde, die Frage erst nach Vorliegen der Daten zu beantworten“.