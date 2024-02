AfD interessiert sich für Weltwirtschaftsordnung

Berlin: (hib/CHE) Nach der Neustrukturierung des internationalen Wettbewerbs erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10264). Konkret geht es darin um die Frage, was die Bundesregierung mit dem Begriff einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ meint. Die AfD bezieht sich dabei auf Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar.