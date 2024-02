Förderung von „Serious Games“ im Bildungsbereich

Berlin: (hib/SCR) Im Jahr 2023 sind aus dem Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2,1 Millionen Euro für die Förderung von Serious Games abgeflossen. Im Etat des Ministeriums waren ursprünglich 1,5 Millionen Euro bereitgestellt worden. Der tatsächlich erhöhte Mittelabfluss ergab sich aus der Bewilligung weiterer Förderprojekte und Verschiebungen von Mitteln, wie die Bundesregierung in einer Antwort (20/10288) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10156) ausführt. Für 2024 sind den Angaben zufolge 1,6 Millionen Euro für die Förderung eingeplant, 2025 1,3 Millionen Euro, 2025 1,2 Millionen Euro und 2027 0,4 Millionen Euro. Als Serious Games werden Spiele verstanden, deren primäres Ziel nicht die Unterhaltung, sondern die Vermittlung von Bildungsinhalten sind.