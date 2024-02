Berlin: (hib/SCR) Nach der „Weiterentwicklung der Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung“ erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10301). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Auskunft über die Entwicklung entsprechender Haushaltsansätze zwischen 2005 und 2024. Ferner erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, was die Bundesregierung unter einer wertegeleiteten beziehungsweise einer interessengeleiteten Bildungs- und Forschungszusammenarbeit versteht und welches Verhältnis sie zwischen beiden Ansätzen anstrebt. Weitere Fragen beziehen sich beispielsweise auf die institutionelle Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und der Alexander von Humboldt-Stiftung.