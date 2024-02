Berlin: (hib/AHE) Über projektbezogene Zuwendungen des Auswärtigen Amtes an private Stiftungen unterrichtet die Bundesregierung in der Antwort (20/10336) auf eine Kleine Anfrage (20/10210) der AfD-Fraktion. Demnach haben die Körber Stiftung, Schüler helfen Leben, die Stiftung Wings of Hope, taz Panter, filia.die frauenstiftung, Samuel Mahaero Heritage Okahandja Foundation, Arts Foundation of Kavango und Stichting European Foundation seit 2021 solche Zuwendungen erhalten. Wie die Bundesregierung außerdem schreibt, fördert das Auswärtige Amt keine privaten Stiftungen direkt, etwa durch institutionelle Förderung.