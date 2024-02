Verbrauchsstiftung für Tierheime wird geprüft

Berlin: (hib/NKI) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft prüft derzeit Möglichkeiten zur Realisierung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Verbrauchsstiftung für Tierheime. Das geht aus einer Antwort (20/10362) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10272) der AfD-Fraktion hervor. Eine solche Stiftung soll dazu beitragen, Tierheime energetisch zu optimieren und Quarantäne- und Krankenstationen auszubauen sowie steigende Tierarztkosten zu übernehmen.

Hintergrund sei die aktuelle Situation in Tierheimen. Zahlreiche Einrichtungen seien aufgrund der stark gestiegenen Zahl abgegebener Tiere kaum mehr in der Lage, ihren Pflichten nachzukommen. Als Ursachen der hohen Zahl an Haustieren in Tierheimen gelten die Corona-Pandemie und die infolge der durch Krieg und Inflation erhöhten Unterhaltskosten. Zahlreiche Tierhalter hätten sich während der Pandemie ein Haustier zugelegt und könnten es im Zuge höherer Verbraucherpreise nicht mehr versorgen.