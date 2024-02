AfD thematisiert melatoninhaltige Einschlafhilfen

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion will wissen, ob die Bundesregierung derzeit Forschungsprojekte zum Thema melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel fördert. In einer Kleinen Anfrage (20/10455) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie viele melatoninhaltige Nahrungsergänzungsmittel auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Außerdem soll die Bundesregierung dazu Stellung nehmen, ob in den sozialen Medien weiterhin „Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin als Wundermittel“ beworben werden dürfen. Derzeit würden zahlreiche Eltern „dem Trend“ folgen, Kleinkindern und Kindern Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin in Form von Bonbons oder bunten Gummibärchen zum schnelleren Einschlafen zu geben.