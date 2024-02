Förderung der Inklusion von Romnja und Roma in Albanien

Berlin: (hib/AHE) Zur Förderung eines Projektes zur sozialen Inklusion und politische Partizipation von Romnja und Roma in Albanien im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nimmt die Bundesregierung in der Antwort (20/10407) auf eine Kleine Anfrage (20/10274) der AfD-Fraktion Stellung. Demnach gehöre die Zielgruppe zu den besonders marginalisierten und vulnerablen Gruppen des Landes. Sie werde darin gestärkt, eigene Interessen zu vertreten und den Zugang zu Grundrechten und Diensten der öffentlichen Daseinsfürsorge durch Initiativen in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Sozialfürsorge, Gesundheit und Wohnen einzufordern und wahrzunehmen. Dadurch würden Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalverwaltungen die spezifische Situation der Romnja und Roma besser verstehen.