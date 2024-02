Keine Kommentare zu Meinungsbeiträgen

Berlin: (hib/CHE) Die Pluralität der in wissenschaftlichen Debatten vertretenen Auffassungen zum Begriff „Geschlecht“ oder zum Themenkomplex „Geschlechtliche Vielfalt“ wird von der Bundesregierung grundsätzlich nicht kommentiert. Insofern habe sich an den bereits bekannten Positionen der Bundesregierung nichts geändert, betont die Regierung in ihrer Antwort (20/10397) auf eine Kleine Anfrage (20/10265) der AfD-Fraktion. In der Antwort heißt es weiter, dass die Regierung grundsätzlich auch keine Meinungsbeiträge von Regierungsmitgliedern kommentiere. Die AfD-Fraktion bezog sich in ihrer Anfrage auf einen Beitrag des Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), in der Zeitung „Die Welt“.