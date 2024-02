Fragen zur „Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen“

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/10345) die „Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen“. Unter anderem will die Fraktion Auskunft über die „Durchleitung von Fördermitteln an andere Nichtregierungsorganisationen“. Konkret fragen die Abgeordneten unter anderem nach „Erst-, Zwischen- oder Letztempfängern“ aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Die Kleine Anfrage ist eine Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 20/7884 und 20/8838.