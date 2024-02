Gewaltdelikte in Bezug auf Bahnhöfe in Baden-Württemberg

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg durch die Bundespolizei im Jahr 2023 erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10472) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10256). Danach wurden laut der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei im vergangenen Jahr in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg 2.695 Gewaltdelikte, 262 Sexualdelikte. 120 Waffendelikte, 4.802 Eigentumsdelikte und 1.856 Betäubungsmitteldelikte registriert. Die genannten Zahlen können sich laut Vorlage „aufgrund von Nacherfassungen oder notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung auch künftig geringfügig ändern“.