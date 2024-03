Deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in Bildung und Forschung

Berlin: (hib/STO) Über die Entwicklung der verfügbaren Mittel für die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung zwischen 2021 und 2023 berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10493) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10301). Danach stiegen die ausbezahlten finanziellen Mittel der Bundesregierung für diese Zusammenarbeit in IST-Zahlen von 4,03 Millionen Euro im Jahr 2021 über 26,06 Millionen Euro im Folgejahr auf 35,81 Millionen Euro im Jahr 2023. Dabei ist die Angabe für das Jahr 2023 laut Bundesregierung unvollständig, da noch nicht alle Zahlen verfügbar sind.

Berücksicht wurden der Vorlage zufolge bei den genannten Zahlen nur solche Maßnahmen, „die dezidiert auf die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit fokussieren“. Maßnahmen ohne länderspezifische Ausrichtung, die generell auch eine ukrainische Beteiligung ermöglichen, seien nicht einbezogen worden, führt die Bundesregierung weiter aus.