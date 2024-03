Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/10505) nach aktuellen Entwicklungen beim Arbeitslosengeld I (ALG I). Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Zahl der Arbeitslosen, unterschieden nach verschiedenen Bezugszeiträumen von ALG I, in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Auch fragt sie nach der Zahl der Personen, die in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt, diese aber nie in Anspruch genommen haben.