Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage (20/10507) zur Zahl von Asyl-Zuwanderern gestellt, die in Pflegeberufen arbeiten. Unter anderem soll die Bundesregierung beantworten, was sie plant, um mehr Asyl-Zuwanderer in Mangelberufen unterzubringen. Außerdem erkundigt sich die Fraktion allgemein nach der Datenlage und nach Statistiken.