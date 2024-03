Berlin: (hib/CHE) Die Gruppe Die Linke fragt in einer Kleinen Anfrage (20/10509) nach dem Ausmaß prekärer Beschäftigung in Deutschland. Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, wie sich die Zahl und der Anteil von sogenannten Solo-Selbständigen im Vergleich zur Erwerbsbevölkerung und zu anderen Formen der Selbstständigkeit in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.