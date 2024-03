AfD-Fraktion fragt Kosten der Systementwicklungsstrategie

Berlin: (hib/EMU) Nach den Kosten der Systementwicklungsstrategie der Bundesregierung erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10333). Mit der Systementwicklungsstrategie will die Bundesregierung das Energiesystem in Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral gestalten. Warum der vorliegende Zwischenbericht der Systementwicklungsstrategie nur die Erkenntnisse der Bundesregierung aus technisch-systemischer Sicht und nicht diejenigen aus finanzieller Sicht enthalte, wollen die Abgeordneten weiter wissen.

Ob die Bundesregierung finanzielle Aspekte, hierbei insbesondere die Belastung der Unternehmen, Verbraucher und Steuerzehler bei der Entwicklung der Systementwicklungsstrategie berücksichtige, wird überdies gefragt.