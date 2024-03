AfD-Fraktion fragt nach Deutschlands UNWTO-Mitgliedschaft

Berlin: (hib/EMU) Nach dem Jahresbeitrag Deutschlands zur Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) der Vereinten Nationen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (10/10453). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, welche Staaten aktuell die zehn größten in der UNWTO sind und wie sich der Beitrag Deutschlands in den vergangenen 20 Jahren entwickelt habe.

Gefragt wird zudem, welchen wirtschaftlichen Nutzen Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung aus seiner Vollmitgliedschaft in der UNWTO in den vergangenen zehn Jahren gezogen hat.