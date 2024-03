Berlin: (hib/PK) Gewalt gegenüber Personal in Krankenhäusern ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/10533) der Unionsfraktion. Medienberichten zufolge sei die Zahl der Vorfälle von Gewaltanwendungen durch Patienten oder deren Angehörige gegenüber Ärzten und Pflegepersonal in Krankenhäusern deutlich gestiegen, heißt es in der Anfrage.

Die Abgeordneten wollen wissen, über welche Informationen die Bundesregierung diesbezüglich verfügt und was gegen solche Vorfälle unternommen werden kann.