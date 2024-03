Kritik an Leiter des Orient-Instituts Beirut

Berlin: (hib/IRS) Die Unionsfraktion verlangt in einer Kleinen Anfrage (20/10479) Auskunft über die Ergebnisse der Stiftungsratssitzung der Max Weber Stiftung am 17. November 2023. Konkret geht es der Fraktion um eine Sachverhaltsaufklärung zur Berufung des Historikers Jens Hanssen mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum Direktor des Orient-Institutes Beirut (OIB). Hanssen werde eine Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS vorgeworfen, wie die CDU/CSU-Fraktion in ihrer Vorlage ausführt.

Von der Bundesregierung wollen die Fragesteller unter anderem wissen, ob die Berufung Hanssens zum Direktor des OIB auf der Tagesordnung der Stiftungsratssitzung im vergangenen November gestanden hat und falls ja, wie die Bundesregierung und der Stiftungsrat den Sachverhalt bewerten. Außerdem will die Fraktion wissen, ob der Stiftungsrat der Max Weber Stiftung an der Personalentscheidung festhält und falls ja, warum.