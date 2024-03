Union fragt nach Zukunftsstrategie Forschung und Innovation

Berlin: (hib/IRS) Um den Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation geht es in einer Kleinen Anfrage (20/10513) der CDU/CSU-Fraktion. In dem Ende 2023 veröffentlichten Papier werde nicht über Erfolgskontrolle und Messung der Fortschritte berichtet, kritisieren die Fragesteller und formulieren in ihrer Vorlage „100 Fragen zur Einjahresbilanz der Zukunftsstrategie für Forschung und Innovation“.

Unter anderem möchte die Fraktion wissen, wie sich in Deutschland seit 2021 die gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und der Wirtschaft getätigten Investitionen in Forschung und Entwicklung gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) entwickelt haben, welche Innovationsregionen es nach Auffassung der Bundesregierung gibt, mit welcher konkreten Förderung sie rechnen können und wie sich der Anteil des aus dem Ausland angeworbenen Wissenschafts- und Forschungspersonals an Universitäten in Deutschland seit 2020 entwickelt hat.