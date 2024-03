Unterstützung des Bundes für Münchener Sicherheitskonferenz

Berlin: (hib/AHE) Nach der Unterstützung des Bundes für die Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2024 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10555). Die Abgeordneten fragen unter anderem, in welcher Höhe die Bundesregierung die Konferenz direkt oder indirekt finanziell gefördert hat, wie viele Bundespolizisten an der Durchführung der Veranstaltung beteiligt waren und wie viele Personenstunden dabei geleistet wurden.