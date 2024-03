AfD fragt nach Folgen eines US-Flüssiggas-Moratoriums

Berlin: (hib/MIS) Die AfD sorgt sich um die Sicherheit der Energieversorgung für Deutschlands Industrie. Anlass ist, dass die US-Regierung am 26. Januar 2024 ein Moratorium für Exporte von Flüssigerdgas (LNG) angekündigt hat. In einer Kleinen Anfrage (20/10557) interessiert sich die AfD-Fraktion dafür, wie die Bundesregierung auf die US-Ankündigung reagieren will, den Gasimport nach Deutschland drastisch zu drosseln. Unter anderem fragen die AfD-Abgeordneten, ob jenseits von LNG Flüssiggas alternative Energiequellen in Erwägung gezogen würden, und wenn ja, welche. Mit Blick auf mögliche Folgen eines solchen Moratoriums wirft sie zudem die Frage auf, wie die Regierung die Energieversorgung in Deutschland grundsätzlich resilienter machen wolle und welche konkreten Maßnahmen sie vor dem Hintergrund „der drohenden Deindustrialisierung Deutschlands, motiviert durch die stark gestiegenen Energiepreise“ plane.