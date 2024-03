Zahl der Flüchtlinge in Deutschland erfragt

Berlin: (hib/STO) „Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand: 31. Dezember 2023“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Gruppe Die Linke (20/10576). Darin fragen die Abgeordneten, wie viele Asylberechtigte nach Angaben des Ausländerzentralregisters zum genannten Datum in der Bundesrepublik gelebt haben. Auch erkundigen sie sich unter anderem danach, wie viele nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge und wie viele Flüchtlinge mit einem subsidiären Schutzstatus zum 31. Dezember 2023 in Deutschland lebten.