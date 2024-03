Bedeutung von Großwärmepumpen für Wärmewende

Berlin: (hib/MIS) In der Debatte über die Wärmewende sind der Gruppe Die Linke Großwärmepumpen (GWP) in Verbindung mit Wärmenetzen und -speichern bisher zu kurz gekommen. „Dabei ließen sich mehr als Dreiviertel des deutschen Gasverbrauchs über den Einsatz von GWP einsparen“, heißt es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe (20/10551) unter Berufung auf eine Studie der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie.

Vor diesem Hintergrund fragen die Abgeordneten die Bundesregierung, welch Rolle die Großwärmepumpe aus ihrer Sicht bei der künftigen Wärmeversorgung, in städtischen oder anderweitig verdichteten Gebieten, in (ehemaligen) Braunkohlerevieren und in der Industrie, in Dörfern oder kleineren Bürgerenergieprojekten spielen könne. Zudem erkundigen sie sich danach, ob die Bundesregierung hinsichtlich der gesetzlichen Regulierung von Fernwärmetarifen einen Regelungsbedarf auf Bundesebene sieht, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor überhöhten Kosten zu schützen, die sich aus dem Missbrauch des jeweiligen Fernwärmemonopols ergeben könnten. Mit Blick auf die Bürokratiekosten bittet die Gruppe Die Linke zudem um Auskunft darüber, wie hoch das Steueraufkommen sowie der Erfüllungsaufwand für Bürger, Unternehmen und Verwaltung über alle Steuerarten hinweg in den letzten fünf Jahren waren.