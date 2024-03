Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, wie sich die Anzahl monatlich registrierter Straftaten im vergangenen Jahr an den Bahnhöfen der 25 bevölkerungsreichsten Städte Thüringens sowie an den Thüringer Flughäfen entwickelt hat. Auch erkundigt sie sich in der Kleinen Anfrage (20/10566) danach, wie hoch dabei jeweils der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger war.