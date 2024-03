Geflüchtete in Pflegeberufen

Berlin: (hib/CHE) In den Monaten Januar bis November 2023 hat es rund 1.500 Eintritte von Personen im Kontext Fluchtmigration in eine Förderung der beruflichen Weiterbildung mit dem Aus- und Weiterbildungsziel einer Tätigkeit in der Pflege gegeben. Das geht aus einer Antwort (20/10663) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10507) der AfD-Fraktion hervor.

Laut Angaben der Bundesregierung hat es im Juni 2023 rund 21.100 Beschäftigte aus dem Kontext Fluchtmigration in Pflegeberufen gegeben, darunter waren rund 6.600 Fachkräfte, Spezialisten, Experten. Von den rund 21.100 Beschäftigten befanden sich demnach rund 5.300 in einer sozialversicherungspflichtigen Ausbildung.