„Das Parlament“ zur Leipziger Buchmesse

Berlin: (hib/DP) Am morgigen Donnerstag, 21. März 2024, öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Tore. Bis Sonntag, 24. März 2024, können Interessierte dann die Leistungsschau der Buchbranche besuchen. Auch der Deutsche Bundestag ist in diesem Jahr in Halle 2 mit einem Stand vertreten.

Die Wochenzeitung „Das Parlament“ widmet der Buchmesse ein Dossier zu den Gastregionen Niederlande und Flandern, einer neuen Generation von Autoren und zehn Jahre Manga-Comic-Con. Hinzu kommen Besprechungen von aktuellen Büchern. Dazu gehören Werke mit Einblicken in die aktuellen weltweiten Krisen wie dem Ukrainekrieg, über Aufstieg und Fall der Hamas sowie über aktuelle politische Debatten wie der Identitätspolitik oder die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Demokratie in Ost und West.

Direkt zum Dossier: https://www.das-parlament.de/dossiers/leipziger-buchmesse-2024

Im Interview mit „Das Parlament“ blickt die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch, optimistisch auf die anstehende Bücherschau. Das klassische Buch und digitale Medien stehen für sie nicht in Opposition. Das Interview: https://www.das-parlament.de/kultur/politisches/wir-sind-ein-organisches-gebilde

Gastregionen auf der Leipziger Buchmesse sind in diesem Jahr die Niederlande und Flandern. Sie präsentieren sich bereits zum dritten Mal gemeinsam auf einer der beiden großen deutschen Buchmessen. Ein Blick auf die „vereinigten Buchlande“: https://www.das-parlament.de/kultur/politisches/die-vereinigten-buchlande

Zu den Highlights der Leipziger Buchmesse gehört die Manga-Comic-Con. Sie feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Der Markt für Bildergeschichten boomt in Deutschland: https://www.das-parlament.de/kultur/politisches/der-reiz-der-bildergeschichten

Gleich am Donnerstag wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Aus 485 Werken wurden 15 nominiert in den Kategorien Sachbuch, Belletristik und Übersetzung: https://www.das-parlament.de/kultur/politisches/politisches-und-historisches-bewusstsein