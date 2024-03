Bundesregierung: Deutschlandticket ist ein großer Erfolg

Berlin: (hib/HAU) Das Deutschlandticket ist aus Sicht der Bundesregierung „ein großer Erfolg“. Es hätten bereits sehr viele Menschen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gewonnen werden können, heißt es in der Antwort der Regierung (20/10681) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10322). Gemäß den aktuellen Ergebnissen der Marktforschung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) nutzten jeden Monat rund elf Millionen Fahrgäste das Deutschlandticket. Darunter seien fast eine Million Fahrgäste, „die den ÖPNV vorher nicht oder kaum genutzt haben“, schreibt die Bundesregierung.

Nach den Zukunftsperspektiven des Tickets gefragt, heißt es in der Antwort: Nach erfolgter Auswertung der verkehrlichen und finanziellen Auswirkungen des Deutschlandtickets in den Jahren 2023 und 2024 werde im Jahr 2025 ein erneutes Gesetzgebungsverfahren erforderlich werden, um auf der Grundlage der dann erfolgten Regelungen zum Nachteilsausgleich die weitere Finanzierung des bundesweit gültigen Nahverkehrstickets dauerhaft zu sichern. In der Sonder-Verkehrsministerkonferenz am 22. Januar 2024 hätten sich die Länder darauf verständigt, den Einführungspreis des Deutschlandtickets von 49 Euro je Monat „bis auf Weiteres für das Jahr 2024 stabil zu halten“, schreibt die Bundesregierung.