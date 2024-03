Keine Liste über Studien zu Diversität und Innovationsstärke

Berlin: (hib/EMU) Der Bundesregierung liegt keine Übersicht über die öffentlich zur Verfügung stehenden Studien zum Zusammenhang von Diversität und Innovationsstärke eines Landes vor, wie aus einer Antwort (20/10101) auf eine Kleine Anfrage (20/9832) der AfD-Fraktion hervorgeht. Solche Papiere seien der Bundesregierung insoweit bekannt, als dass sie öffentlich über wissenschaftliche Plattformen wie zum Beispiel Google Scholar zur Verfügung stünden. Weiter heißt es in der Antwort: „Dort ist eine Vielzahl an Studien auffindbar, die verschiedene in dem Zusammenhang relevante Aspekte, Untersuchungseinheiten beziehungsweise Länder beleuchten.“