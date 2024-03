Union fragt nach Maßnahmen gegen Mobbing an Schulen

Berlin: (hib/IRS) Mit Mobbing an deutschen Schulen befasst sich eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10717). Darin verweisen die Fragesteller auf eine Befragung der Techniker Krankenkasse, wonach in Deutschland schätzungsweise jedes sechste Schulkind von Mobbing betroffen ist. Von der Bundesregierung wollen die Unionsabgeordneten unter anderem wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen sie gegen Mobbing an Schulen und unter Kindern und Jugendlichen vorgeht und welche davon in der aktuellen Legislaturperiode angestoßen und umgesetzt wurden. Darüber hinaus will die Fraktion erfahren, ob die aktuell bestehenden Maßnahmen aus Sicht von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ausreichen und wenn nein, welche zusätzlichen Maßnahmen ihrer Meinung nach erforderlich sind.