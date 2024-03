Zahl neuer Teilnehmer an Integrationskursen seit 2013

Berlin: (hib/STO) Die jährliche Zahl neuer Teilnehmer an Integrationskursen seit dem Jahr 2013 ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/10783) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10071). Danach stieg die Zahl der Menschen, die in den jeweiligen Jahren mit der Teilnahme an einem Integrationskurs begonnen haben, von gut 117.000 im Jahr 2013 auf knapp 340.000 im Jahr 2016, um danach wieder auf gut 104.000 im Jahr 2021 zu sinken. In den beiden Folgejahren war den Angaben zufolge ein erneuter Anstieg auf mehr als 340.000 im Jahr 2022 und rund 362.000 im vergangenen Jahr zu verzeichnen.

Die Angaben für die Jahre 2013 bis 2022 entstammen laut Vorlage der konsolidierten Geschäftsstatistik mit dem Abfragestand 1. April 2023, während die Angabe für das Jahr 2023 mit Abfragestand 5. Februar 2024 auf einer vorläufigen Statistik basiert, die nicht mit der konsolidierten Geschäftsstatistik vergleichbar ist. Kurswiederholer sind in die Angaben nicht einbezogen, wie aus der Antwort ferner hervorgeht.