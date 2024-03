Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Auslands-Bafög

Berlin: (hib/IRS) Nach der Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Auslandsförderung über das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Großen Anfrage (20/10714). Die Fragesteller hätten „eine Vielzahl von Bürgerzuschriften“ erhalten, in denen von Wartezeiten von bis zu acht Monaten berichtet worden sei, heißt es darin.

Von der Bundesregierung will die Fraktion deshalb unter anderem erfahren, wie viele Personen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 Auslands-Bafög erhalten haben, wie lange die durchschnittliche Bearbeitungszeit war und was die Bundesregierung seit dem Jahr 2022 unternommen hat, um diese zu beschleunigen. Mit demselben Thema befasst sich auch eine Kleine Anfrage der Union (20/10713).