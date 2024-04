Berlin: (hib/STO) Nach der Höhe der aktuellen Erwerbsarbeitsquoten von Frauen in Ost- und Westdeutschland erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/10821). Auch will sie wissen, wie hoch die aktuellen Geburtenquoten von Frauen in Ost- und Westdeutschland sind. Ferner fragt sie unter anderem, wie alt Frauen in Ost- und Westdeutschland jeweils durchschnittlich sind, wenn sie das erste Kind bekommen.