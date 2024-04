Berlin: (hib/STO) „Antikurdischen Rassismus in Deutschland“ thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/10827). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie sich „die Zahl der Angriffe auf kurdische Vereine, Veranstaltungen, Versammlungsstätten und Kundgebungen/Demonstrationen in Deutschland“ seit 2009 nach Kenntnis der Bundesregierung entwickelt hat.