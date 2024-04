57 Prozent der Bahnstrecken in Bayern sind elektrifiziert

Berlin: (hib/HAU) „Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) sind 57 Prozent der Streckenkilometer in Bayern elektrifiziert.“ Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10860) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10504). Nach Angaben der DB InfraGO AG seien der Neubau München Flughafen - Schwaigerloh (5 km) und die Ausbaustrecke VDE 8.1 mit zwei zusätzlichen Gleisen im Abschnitt Forchheim - Eggolsheim - Strullendorf (17 km) im Bau. Der Neubau Schwaigerloh - Erding (9 km) und die Elektrifizierung Ebersberg - Wasserburg (Inn) Bf (19 km) seien in Planung. Damit werde der Elektrifizierungsgrad in Bayern auf rund 58 Prozent bis 2030 steigen.

Perspektivisch werde sich der Elektrifizierungsgrad durch weitere geplante Elektrifizierungen und Neubaustrecken erhöhen. Die 2. Stammstrecke der S-Bahn in München sei im Bau. Die Walpertskirchener Spange (Anbindung nach Erding und Flughafen München), die Neubaustrecken Würzburg - Nürnberg, Ulm - Augsburg und Brenner-Nordzulauf, die Ausbaustrecken 38 mit der Elektrifizierung der Strecken Markt Schwaben - Mühldorf - Freilassing und Tüßling - Burghausen, die Elektrifizierungen der Strecken Neu-Ulm - Kempten, Hof - Regensburg und der 4-gleisige Ausbau München-Daglfing - München-Johanneskirchen seien in Planung.

Für die Umsetzung des Bedarfsplans Schiene in Bayern sind laut Bundesregierung für die Jahre 2024 bis 2027 folgende Mittel geplant: 2024: 232 Millionen Euro, 2025: 252 Millionen Euro, 2026: 262 Millionen Euro und 2027: 211 Millionen Euro. Im gegenwärtigen Bedarfsplan für Bundesschienenwege sind den Angaben zufolge keine Wiederinbetriebnahmen von Bahnstrecken in Bayern enthalten.

Aus der Antwort geht des Weiteren hervor, dass seit 1994 für die Reaktivierung, den Neubau und den Ausbau von Schienenstrecken gemäß dem GVFG-Bundesprogramm (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) Bundesfinanzhilfen in Höhe von 2,06 Milliarden Euro nach Bayern geflossen sind. Nach Auskunft der DB AG seien 20 DB-Strecken seit 1994 mit einer Gesamtlänge von 323 Kilometern in Bayern neu angeschlossen worden.