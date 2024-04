Für- und Nachsorgen für Soldaten mit PTBS

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die Für- und Nachsorge für Soldaten der Bundeswehr mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/10812) will sie unter anderem wissen, wie viele Soldaten seit 2020 ambulante und stationäre Therapien für PTBS in Anspruch genommen haben und ob die vorhandenen stationären Therapieplätze für den Bedarf ausreichen. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Soldaten seit 2020 keinen Zugang zu stationärer oder ambulanter Therapie erhalten haben, obwohl sie Bedarf angemeldet haben.