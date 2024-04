Politisch motivierte Gewalttaten erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl politisch motivierter Gewalttaten im Zeitraum vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Dezember 2023 entwickelt hat. Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/10893) unter anderem danach, wie sich diese Gewalttaten „jeweils in Abhängigkeit der Formen der politisch motivierten Kriminalität auf die unterschiedlichen Deliktsbereiche“ verteilen.