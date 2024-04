Straf- und Gewalttaten gegen Pressevertreter thematisiert

Berlin: (hib/STO) Die Gruppe Die Linke will wissen, wie viele Straf- und Gewalttaten gegen Pressevertreter nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen Januar 2023 bis einschließlich Februar 2024 erfasst worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/10936) unter anderem danach, in wie vielen und welchen dieser Fälle es sich um Straftaten der politisch motivierten Kriminalität handelte.