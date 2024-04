AfD: Selbstregulation bei Werbung anerkennen

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion ist gegen die geplante Einschränkung der Werbung für Lebensmittel mit einem hohen Zucker-, Fett- oder Salzgehalt, die sich an Kinder und Jugendliche wendet. Die Abgeordneten fordern in einem Antrag (20/10976) stattdessen, die bestehenden freiwilligen Selbstverpflichtungen der Werbewirtschaft in Form der Verhaltensregeln des Deutschen Werberates über sämtliche Formen der kommerziellen Kommunikation für Lebensmittel in der Fassung von Juni 2021 anzuerkennen. Darüber hinaus soll die Wirkung freiwilliger Selbstverpflichtungen der Werbewirtschaft durch ein geeignetes staatliches Monitoring im Hinblick auf Gesundheitsparameter von Kindern und Jugendlichen überprüft werden.

Der Bundestag will den Antrag am Donnerstag ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den zuständigen Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überweisen.